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Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alacak

Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, muhasebe biriminde istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 13:17
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Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, muhasebe biriminde istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

İlan için son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Mülakat bilgileri daha sonra kurum tarafından duyurulacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 – 35 yaş arasında olmak

Askerlikle ilişiği olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

Adli sicil kaydı olmamak

MS Office programlarına hakim olmak

2 yıllık muhasebe tecrübesi olmak

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