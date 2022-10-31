﻿Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, muhasebe biriminde istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
İlan için son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.
Mülakat bilgileri daha sonra kurum tarafından duyurulacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 – 35 yaş arasında olmak
Askerlikle ilişiği olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
Adli sicil kaydı olmamak
MS Office programlarına hakim olmak
2 yıllık muhasebe tecrübesi olmak
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