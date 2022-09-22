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2 çocuk babası evinin balkonunda öldürüldü

Esenler'de 2 çocuk babası Erhan Kaşa (32), Metin E. tarafından balkonda oturduğu sırada silahla ateş edilerek öldürüldü.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 15:25
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Esenler'de 2 çocuk babası evinin balkonunda öldürüldü

2 çocuk babası evinin balkonunda öldürüldü
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Olay, dün gece 23.00 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan Kaşa (32) ile Metin E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Kaşa evine gidip balkonda oturmaya başladı. Metin E. ise Kaşa'nın evinin önüne gelip silahla evin balkonuna doğru ateş etmeye başladıktan sonra olay yerinden kaçtı. 

Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları Kaşa'nın göğsüne isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kaşa'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Kaşa hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

''KALAN 2 YETİMİN HESABINI KİM VERECEK?''

Erhan Kaşa'nın babası Necati Kaşa, "Ben 35 senedir burada esnaflık yapmış bir insanım. Bütün çevreme sorabilirsiniz. Benim çocuklarım hakkında bir Allah'ın kulunun şikayeti olursa ben intihar ederim. Olay esnasında ben yoktum. Komşularım anlattı. Bu adamın bir değil iki değil üç değil, bu adam sürekli mahallenin ortasına gelip küfrediyor. Oradan ayrılıyorlar. Vatandaşlar uyarıyor ama beklemeden gidiyorlar. Sonra silahla geliyor tarayıp çekip gidiyor. Bu çocuğun suçu günahı neydi. Vatandaş olarak soruyorum. Yazık günah. Bir genç büyütmek o kadar kolay mı? 2 yetim kaldı. Bunun hesabının kim verecek? Ben evime giremiyorum. Yazık günah değil mi?" sözlerini kullandı.

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Mustafa bey
22.09.2022 15:43
Katilin ailesini yok edeceksin  
 
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