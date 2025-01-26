Esenler'de 5 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Kaza, saat 01.45 sıralarında, Esenler TEM Otoyolu Fevzi Çakmak Mahallesi Atış Alanı sapağında meydana geldi. Bir motosiklet, bir minibüs ve üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, motosiklet olay yerinde sürüklenerek yandı. Kazada, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Yahya K. hayatını kaybederken, otomobillerdeki Murat O., Miraç O., Doğukan B. ve isimleri henüz belirlenemeyen 6 kişi yaralandı.

YARALILARA MÜDAHALE VE TRAFİK KAPANMASI

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere sevk etti. Polis ekipleri, kazanın gerçekleştiği güzergahı geçici olarak trafiğe kapatarak kaza yerini şeritle çevreleyip güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde gerekli çalışmaları gerçekleştirdi.

Kazanın ardından yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Yahya K.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.