Esenler’de dehşet! 50 bin Euro haraç isteyip kurşunladılar

Olay, olay Esenler Menderes Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce, "kara maskeliler" lakaplı bir grubun üyeleri, sağlık merkezi olarak işletilen bir iş yerinin sahibi A.K. (48)'yi arayarak, 50 bin Euro haraç istedi. Ardından 6 Ocak günü bu kez işyerini kurşunlayan zanlılar, olayın videosunu iş yeri sahibine gönderip, ödemenin 75 bin Euro olduğunu söyledi.

1'İ ÇOCUK 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İş yeri sahibi A.K., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. İhbar sonrası çalışma başlatan polis, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Olaya ilişkin çalışma başlatan ekipler, 8 Ocak tarihinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, E.Y. (33), T.S. (20), Ç.K. (17) ve 7 suç kaydı olduğu anlaşılan H.P. (23) yakalanarak, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli Ç.K., Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.Şüphelilerin işyerini kurşunladığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.