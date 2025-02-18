Esenler'de hareketli gece! Caddeyi savaş alanına çevirdiler

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Esenler’de husumetli 2 grup arasında cadde ortasında silahlı çatışma oldu. Çok sayıda boş kovanın bulunduğu olayda, ölen yada yaralanan olmadı. Polis olay sonrası yaptığı çalışmada 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, 16 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir grup, husumetli oldukları öğrenilen başka bir gruba caddede otomobille ilerledikleri sırada silahla ateş açtı. Otomobildeki grubunda karşılık vermesiyle silahlı çatışma yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevrede bulunan ev, araç ve iş yerlerine kurşun isabet etti.

ONLARCA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri caddede onlarca boş kovan bulurken şüphelileri yakalamak için harekete geçen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılana aramalarda ise olayda kullandıkları düşünülen 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

KAÇMA ANLARI KAMERADA

Olayın ardından kaçan şüpheliler çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatışmanın ardından otomobille kaçan şüphelilerin park halindeki bir araca çarptıktan sonra durmadan yola devam ettikleri görülüyor.

Esenlerde haraketli gece! Caddeyi savaş olanına çevirdiler

Esenlerde haraketli gece! Caddeyi savaş olanına çevirdiler

Esenlerde haraketli gece! Caddeyi savaş olanına çevirdiler

Esenlerde haraketli gece! Caddeyi savaş olanına çevirdiler

Esenlerde haraketli gece! Caddeyi savaş olanına çevirdiler

Esenlerde haraketli gece! Caddeyi savaş olanına çevirdiler

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