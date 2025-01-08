Esenler'de İETT aracına havalı tabanca ile ateş eden kişi yakalandı

Esenler'de bugün seyir halinde olan bir İETT otobüsüne içinde yolcular olduğu sırada havalı tabancayla ateş edildi.

3 ayrı kapı camı kırıldığı otobüste, yolculardan yaralanan olmadı. Psikolojik tedavi gördüğü belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Konuya ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 08.01.2024 tarihi saat 13.55 sıralarında Esenler ilçesi Oruç Reis Mahallesinde seyir halinde ilerleyen bir İETT aracına yönelik havalı tabanca ile ateş açıldığının belirlenmesi üzerine derhal olay yeri adresine intikal edilmiştir. Yapılan incelemelerde, havalı tabanca ile ateş açılan İETT aracının, 3 ayrı kapı camının kırıldığı belirlenmiş, araç içerisinde bulunan yolculardan herhangi bir yaralının olmadığı tespit edildi. Yürütülen saha çalışmalarında olayı gerçekleştirdiği belirlenen S.K. isimli şüpheli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış, şahsa yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenmiş, ayrıca şahsın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikolojik tedavi gördüğü tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında tahkikat devam etmektedir."