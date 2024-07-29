Esenler'de kahvehaneye silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Esenler'de kahvehaneye silahlı saldırı

Esenler'de bulunan bir kahvehaneye akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Silahlı saldırıda yaralanan olmazken polis ekipleri şüphelinin peşine düştü.

Olay, 22.00 sularında Menderes Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede gerçekleşti. Aktarılanlara göre öğle saatlerinde kahvehanede oyun oynayan bir grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavganın ardından akşam saatlerinde kahvehaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. İşletmenin camları kırılırken şans eseri yaralanan olmadı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerin sonrasında şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MÜŞTERİLER OCAĞIN ARKASINA SAKLANDI

Kahvehane çalışanı Mustafa Dağdır o sırada içeride 5-6 olduğunu, ve müşterilerin çay ocağının arkasına saklandığını söyledi,

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