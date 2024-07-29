Esenler'de kahvehaneye silahlı saldırı

Menderes Mahallesi 329. Sokak'ta yer alan kahvehanenin önüne gelen kimliği belirsiz bir şüpheli, silahla ateş ederek olay yerinden hızla kaçtı. Saldırının ardından polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine adrese sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerde sokakta boş kovanlar buldu. Açılan ateş sonucu kahvehanenin camlarına ve içerideki buzdolabının camlarına kurşun isabet ettiği belirlendi. Şans eseri, saldırıda yaralanan kimse olmadı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren ve kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelenerek saldırganın kimliğinin tespit edilmesi hedefleniyor.

Saldırının ardından mahallede yaşayanlar arasında tedirginlik yaşandı. Olayın aydınlatılması ve saldırganın yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor.