Kaza geliyorum demedi geldi araç kamerasına da böyle yansıdı

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 14:31

Son Güncelleme: 25 Ekim 2022 Salı - 14:33 Takip Et

Esenler'de kaza geliyorum demedi geldi. Sapağı kaçıran sürücü kazaya neden oldu. O anlar araç kamerasına böyle yansıdı