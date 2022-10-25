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Kaza geliyorum demedi geldi araç kamerasına da böyle yansıdı

Esenler'de bir sürücü kaçırdığı sapağa son anda girmek isteyince olanlar oldu. Kaza geliyorum demedi geldi. O anlar araç kamerasına böyle yansıdı

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 14:31
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Esenler'de kaza geliyorum demedi geldi. Sapağı kaçıran sürücü kazaya neden oldu. O anlar araç kamerasına böyle yansıdı

Kaza geliyorum demedi geldi araç kamerasına da böyle yansıdı
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Esenler'de son anda sapağa girmek isteyince feci kazadan kaçamadı

Esenler'de Mehmet Türkel isimli sürücü otomobiliyle son anda sapağa girmek için direksiyon kırınca bir araca çarparak takla attı. Sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. O anlar kameraya yansıdı.



Avrupa Otoyolu Esenler mevkiinde, 23 Ekim Pazar günü, sabah saatlerinde 34 FCD 289 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Türkel, hızla ilerlediği son anda sapağa fark etti.

 

Esenler'e girmek için en sol şeritten yön değiştiren sürücü sağ şeritte ilerleyen otomobile çarpıp metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından Mehmet Türkel çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarken, sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Kaza anı Türkel'in çarptığı araçtaki kameraya saniye saniye yansıdı.

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