Esenler’de korku dolu anlar

Esenler'de yaşayan Ebubekir Baran, ailesi ve kendisinin boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi tarafından pompalı tüfekle ölümle tehdit edildiğini iddia etti. Şikayetin ardından gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılırken, Baran ise can güvenliği olmadığını dile getirerek yetkililerden yardım talep etti.

Olay Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ebubekir ve S.N.B. çifti 19 Şubat'ta tartıştı. Tartışmanın S.N.B.'nin ailesinin çifte karıştıkları için meydana geldiği iddia edilirken, tartışmanın ardından S.N.B. 4 yaşındaki kızını bırakıp gece yarısı evi terk etti. Ardından ertesi gün işe gidecek olan Ebubekir Baran çocuğa bakması için annesi Lamia Baran'ı eve çağırdı. İddiaya göre, o sırada 4 yaşındaki kızını almaya gelen S.N.B., tartıştığı kayın validesini merdivenlerden itip annesinin evine gitti. Daha sonra baba Baran, Batman'daki amcasının cenazesine gitti.

O sırada eşi S.N.B. arayarak boşanma davası açtığını ve uzaklaştırma kararı aldığını söyledi. Ebubekir Baran ise kararı onaylayarak mahkemede ona da söz hakkı verilince konuşacağını söyledi. Bunun üzerine eşinin kardeşi M.C.S. tarafından aranıp tehdit edildi. Ebubekir Baran memleketten döner dönmez karakola gidip olanları anlatarak şikayetçi oldu. Bu duruma sinirlenen M.C.S. şikayetinden vazgeçmesi için Baran'ın evini basıp silahla öldürmek istedi. Baran, apartmana kaçıp kendini kurtardı. Ardından M.C.S., pompalı tüfekle fotoğraflar eşliğinde Baran ve ailesinin ikametlerinin önünden fotoğraflar çekip atarak ölümle tehdit etti. Öte yandan Ebubekir Baran'ın uzaklaştırma aldığı eşi avukatı ile eve gelerek evden çıkması için tehdit etti. Avukat ve eşinin eve gelmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekiplerinin uğraşları sonucu 5 ay sonra yakalanan Sarıboğa çıktığı mahkeme tarafından serbest bırakılırken, Baran ise can güvenliği olmadığını dile getirerek yetkililerden yardım talep etti.

"BENİ "SENİ ÖLDÜRÜRÜM, BU POMPALI TÜFEKLE KAFANA SIKARIM" ŞEKLİNDE TEHDİT ETTİ"

Yaşadığı olayı anlatan Ebubekir Baran "19 Şubat'ta eşimle tartışmamız sonucu çocuğu bırakıp gece yarısı evi terk etti. Ben ertesi günü işe giderken çocuğa bakması için annemi çağırdım. Eşim eve gelip annemi merdivenlerden itip darp etti ve çocuğu alıp annesine gitti. Daha sonra ben cenaze için memlekete gittim. Oradayken erkek kardeşi tarafından aranıp ağır küfürler ve ağır tehditlere maruz kaldım. Kardeşi bana eğer şikayetini geri çekmezsen evini kundaklayacağım, evini yakacağım dedi. Sonra bana kar maskeli olarak elinde pompalı tüfekle tehditkar fotoğraflar attı. Beni "seni öldürürüm, bu pompalı tüfekle kafana sıkarım" şeklinde tehdit etti. Cenazeden döner dönmez karakola gidip şikayetçi olarak, can güvenliğimin olmadığını belirttim. Tehditlere devam ettiği için 7 defa ek ifade verdim. İkametlerimize gelerek zilime basıp bana silah çekti. Ardından ben kendimi apartmana atınca o da kaçtı. İkametlerimize gelerek bizi defalarca öldürmeye çalıştı. Şikâyetlerini geri çekmezsen çocuğunu saklarım, çocuğa da baban öldü derim diye beni defalarca tehdit etti. Şahıs 5 ay sonra yakalanıp mahkemeye çıkarıldı ve serbest bırakıldı. Can güvenliğimiz yok, devlet yetkililerinden yardım bekliyorum. Eşim alınan uzaklaştırmaya uymadı. Benim evime avukatı ile birlikte baskın yapıp evden çıkmam için mafyatik olarak tehdit ettiler. Geldiklerine dair görüntüler var" dedi.