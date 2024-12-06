Esenler’de korkunç cinayet: İşyerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Esenler’de korkunç cinayet: İşyerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Esenler’de kıraathane işleten bir kişi kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polis olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Tuna Mahallesi 722. Sokak'ta bulunan kıraathanenin önünde yaşandı. Kıraathane sahibi İhsan Zekioğlu'na kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleşti. Zekioğlu, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeni ile ağır yaralanırken saldırgan, olay sonrasında koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Esenler’de korkunç cinayet: İşyerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Bu sırada yakınları, Zekioğlu'nu kendi çabalarıyla hastaneye kaldırdı. İhsan Zekioğlu, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Esenler’de korkunç cinayet: İşyerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Son Haberler
Mourinho'dan flaş Oğuz Aydın kararı: Beşiktaş'a karşı sahada mı olacak?
Mourinho'dan flaş Oğuz Aydın kararı: Beşiktaş'a karşı sahada mı olacak?
Göztepe Adana Demirspor'u ağırlıyor
Göztepe, Adana Demirspor'u ağırlıyor
Şeker böbrek ve tansiyona iyi gelen besinler neler? Uzmanlar anlatıyor... Bilim bakın ne diyor!
Şeker böbrek ve tansiyona iyi gelen besinler neler?
Bayburt trafiği bir günlüğüne onlara emanet edildi
Bayburt trafiği bir günlüğüne onlara emanet edildi
Gözaltı kararı verilmişti! Eski manken Deniz Akkaya firarda
Gözaltı kararı verilmişti! Eski manken Deniz Akkaya firarda