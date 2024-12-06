Esenler’de korkunç cinayet: İşyerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 20.00 sıralarında Tuna Mahallesi 722. Sokak'ta bulunan kıraathanenin önünde yaşandı. Kıraathane sahibi İhsan Zekioğlu'na kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleşti. Zekioğlu, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeni ile ağır yaralanırken saldırgan, olay sonrasında koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yakınları, Zekioğlu'nu kendi çabalarıyla hastaneye kaldırdı. İhsan Zekioğlu, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.