Esenler'de şüpheli ölüm: Bahçe katında ceset bulundu

Esenler'de bir bina sakini, bahçe katında hareketsiz yatan bir kişiyi görüp durumu polise bildirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin başına darbe aldığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.


Olay, akşam saatlerinde Esenler ilçesi Kemer Mahallesi 905. Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı binanın bahçe katında hareketsiz yatan birini gören bina sakini, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın başından darbe aldığını ve hayatını kaybettiğini belirledi. 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın üzerinde kimlik bulunmadığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

