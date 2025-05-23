Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 205 gün sonra hakim karşısında

30 Ekim 2024’te tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 205 gün sonra Silivri’de hakim karşısına çıkacak. Özer’e, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşma öncesinde konuşan Özer’in avukatlarından Hüseyin Ersöz, “Algıların değil, 'olguların' tartışıldığı bir gün olacak. Ahmet Özer’in CHP’li olmadığı, kırmızı bültenle aranan R.K.’la görüştüğü, HTS kayıtları, gizli tanık beyanları, hepsi tartışılacak! Bugün açıklamaları muteber kabul edilen R.K. hakında 'kırmızı bülten olmadığı', Ahmet Özer’in CHP üyeliğinin 14 yıl öncesine dayandığı gibi gerçekler dava dosyasına giren evrak üzerinden anlatılacak!” dedi.

TUTUKLAMA SÜRECİ VE İDDİANAME DETAYLARI

30 Ekim 2024’te evine yapılan şafak operasyonuyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, aynı günün gece yarısında tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyum atanan Özer’in tutukluluğuna avukatlarının tüm itirazlarına rağmen devam edildi. 113 gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özer’e “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

PKK feshedildi kayyum tartışması başladı. Ahmet Özer dava açtı

İLK DURUŞMA SİLİVRİ’DE GÖRÜLECEK

Özer, tutuklanmasının 205. gününde, bugün Silivri’deki cezaevi duruşma salonunda ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de dahil olduğu çok sayıda CHP’li isim ve Özer’in yakınlarının takip etmesi bekleniyor.

AVUKATTAN DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA

Duruşma öncesi bir açıklama yapan Ahmet Özer’in avukatlarından Hüseyin Ersöz, “Algıların değil, 'olguların' tartışıldığı bir gün olacak. Ahmet Özer’in CHP’li olmadığı, kırmızı bültenle aranan R.K.’la görüştüğü, HTS kayıtları, gizli tanık beyanları, hepsi tartışılacak! Bugün açıklamaları muteber kabul edilen R.K. hakında 'kırmızı bülten olmadığı', Ahmet Özer’in CHP üyeliğinin 14 yıl öncesine dayandığı gibi gerçekler dava dosyasına giren evrak üzerinden anlatılacak!” şeklinde konuştu.

“GERÇEKLER MASAYA YATIRILACAK”

Ersöz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Silivri’de görülecek davada Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer tutukluluğunun 7. ayında hakim karşısına çıkıp savunma yapacak. Ahmet Özer’in CHP’li olmadığı, kırmızı bültenle aranan R.K.’la görüştüğü, HTS kayıtları, gizli tanık beyanları, hepsi tartışılacak! Soyut iddialar değil, mahkeme dosyasına giren somut deliller ve yazışmalarla 'gerçekler' masaya yatırılacak!

Bugün açıklamaları muteber kabul edilen R.K. hakında 'kırmızı bülten olmadığı', Ahmet Özer hakkında geçmişte 'hiçbir terör soruşturması açılmadığı', ülke genelinde yapılan araştırmalarda etkin pişmanlıktan faydalananlar da dahil 'kimsenin Ahmet Özer aleyhine beyanda bulunmadığı', Ahmet Özer’in CHP üyeliğinin 14 yıl öncesine dayandığı gibi gerçekler dava dosyasına giren evrak üzerinden anlatılacak!

Vatandaşların Hukuk Güvenliği yönüyle ciddi bir tehdit olan 'gizli tanık' ve 'etkin pişmanlık' müessesine de değinilecek.”