Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer mahkemeye sevk edildi

''PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in savcılıkta ifadesi tamamlandı. Özer, tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, hakkında "PKK/KCK terör örgütü üyeliği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Özer, 31 Mart seçimlerinde CHP ve DEM Parti'nin "kent uzlaşısı" kapsamında, CHP'nin Esentyurt adayı olmuş ve yüzde 49 oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti.

Soruşturma kapsamında Özer'in evinde, arabasında ve belediye binasında arama yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı işleminin "PKK/KCK üyelerinin ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturmalar kapsamında" gerçekleştirildiğini açıkladı. Başsavcılığın açıklamasında, aynı zamanda akademisyen olan Özer'in, geriye dönük yapılan 10 yıllık inceleme kapsamında, görüştüğü 694 kişinin "örgüt mensubu olduğu" iddia edildi.

Savcılıkta ifadesi tamamlanan Özer, tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.