Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer soruşturmasında gizli tanık detayı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasının ardından, CHP'nin tutukluluğa yönelik yaptığı itiraz reddedildi. İtirazın reddine ilişkin gerekçeli kararda 'gizli tanık' ifadelerine yer verildi.

Asliye Ceza Mahkemesi'nin gerekçesinde, soruşturma kapsamında gizli tanığın ifadelerinin yeni elde edilen bilgiler arasında bulunduğu belirtildi.

İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Gerekçe metninde şu ifadelere yer verildi:

"Tanık Koruma Kanunu'nun 9/8.maddesine göre gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamayacağı göz önüne alınsa dahi gizli tanığın ifadesinde geçen eylemlerin az önce açıklandığı üzere örgütle belirli bir organik bağ veya temsil ilişkisi bulunmaksızın gerçekleşmesinin mümkün olmaması başka bir deyişle söz konusu eylemin sübutu halinde niteliği itibarıyla kişi, zaman ve mekan unsurları yönünden ayrıntılı ve somut açıklamalar olması da göz önüne alındığında tek başına atılı suçun oluşmasına yeterli görülebileceği ve hal böyleyken bu aşamada kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil olarak nitelendirilebileceği, gizli tanığın ifadesinde geçen eylemlerin zamanına göre yeni elde edilmesi nedeniyle toplanması gereken başkaca delillerin bulunması ile şüphelinin üzerine atılı suç için kanunda ön görülen ceza miktarının alt ve üst sınırı karşısında tutuklulukta geçirdiği sürenin bu aşamada orantılı olması hususları bir arada değerlendirildiğinde kararda değiştirilecek bir husus bulunmadığından şüpheli müdafilerinin itirazının reddine, kararın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgililere tebliğine, dosyanın gereği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine, dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde kesin olarak karar verildi."

CHP'DEN YENİ İTİRAZ

Öte yandan, Ahmet Özer’in tutukluluğuna ilişkin ilk itirazın reddedilmesinin ardından CHP’nin yeniden itirazda bulunacağı açıklandı.