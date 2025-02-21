Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 115 gün sonra iddianame hazırlandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 115 gün sonra iddianame hazırlandı

Tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki 115 gün sonra iddianame hazırlandı. 14. Ağır Ceza Mahkemesine iddianame sunuldu.

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında Özer hakkında yapılan teknik takip ve iletişimin dinlenmesine göre, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki aramada ele geçirilen dokümanda örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında, Ahmet Özer'in de aralarında olduğu bazı akademisyenlerin "Demokratik Özerklik" projesine katkı sunmak istediğini elebaşı Öcalan'a ilettikleri aktarıldı.

zer.jpgİddianamede, Özer'in, bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni perspektif alamadıklarını, "örgüt liderinin" kitaplarına yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiğini, terör örgütünün Cizre, Silopi, Nusaybin, Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi ilçeler olmak üzere sözde demokratik özerkliği gerçekleştirmek ve hayata geçirmek adına ilan edilen sözde özerklik/öz yönetim çalışmalarına katkı sunma isteğini HDP'li yöneticilere söylediği, yöneticilerin de bunları örgütün üst düzey elebaşılarına ilettiği tespitlerine yer verildi.

Şüpheli Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Mahkeme heyetinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.

Son Haberler
Galatasaray’ın yeni transferi sınıfta kaldı: İşte son maçtaki performansı
Galatasaray’ın yeni transferi sınıfta kaldı: İşte son maçtaki performansı
Dekan yardımcısını vurup intihara kalkışmıştı... Üniversite dehşetinden ölüm haberi geldi
Dekan yardımcısını vurup intihara kalkışmıştı... Üniversite dehşetinden ölüm haberi geldi
Sinop’ta kar manzarası
Sinop’ta kar manzarası
Avrupa borsalarında karışık seyir: DAX ve FTSE yükseliyor, IBEX geriliyor (21 Şubat 2025)
Avrupa borsalarında karışık seyir
AKP’li eski vekil ve yandaş kalemden iktidara ayar! Erdoğan bu yazıları okuyunca…
AKP’li eski vekil ve yandaş kalemden iktidara ayar! Erdoğan bu yazıları okuyunca…