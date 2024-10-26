Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan

Yayın Tarihi: 26 Ekim 2024 / 00:01

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİ UYARINCA AÇIK TEKLİF USULÜNE GÖRE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR İŞİN ADI MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ/SAATİ Esenyurt İlçesi Akçaburgaz Mahallesi, 3030. Sokak adresinde bulunan, 183 ada 17 parsel doğusunda kalan 897,80 m2’lik tescil harici alanın (işgalli) 3 yıllığına kiraya verilmesi işi TOPLAM 1.080.000,00 TL+KDV AYLIK 30.000,00 TL + KDV

32.400,00 TL 06/11/2024

10:00

Yukarıda belirtilen Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Belediye Binasının 5. Katındaki Toplantı Odasında toplanılacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişiler:

-Nüfus Cüzdanı Sureti veya tasdikli bir örneği (Vekâleten katılımda vekilin nüfus cüzdanı sureti)

-Kanuni İkametgâh Belgesi

-Geçici Teminat Makbuzu

-Vergi Dairesinden, SGK ve Esenyurt Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

-Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

-Noter Tasdikli İmza Beyanı (Vekâleten temsil edilmesi halinde vekilin noter tasdikli imza beyanı)

İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişiler:

-Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri

-Ticaret veya sanayi odasından ilan süresi içinde alınmış ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

-Geçici teminat makbuzu

-Vergi Dairesinden, SGK ve Esenyurt Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

-Vekâleten temsil edilmesi halinde vekilin noter tasdikli imza beyanı

-Vekâleten temsil edilmesi halinde vekilin nüfus cüzdan sureti



İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen evrakları ihale tarihinden 1 gün önce mesai bitiminde kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.