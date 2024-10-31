Esenyurt Belediyesi'nden 31 Mart'tan sonra yapılan tüm paylaşımlar silindi

Dün gece saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanmasının sonrasında Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy belediyeye kayyum olarak atandı.

Can Aksoy Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanmasının ardından belediyenin sosyal medya hesaplarından 31 Mart'tan bu yana yapılan paylaşımların silindiği göze çarptı.

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Esenyurt Belediyesi'nin 31 Mart 2024'ten bu yana X, Facebook ve Instagram hesabından atılan bütün gönderiler tek tek silindi.

Esenyurt Belediyesi sosyal medya hesaplarının boşaltıldığını fark eden gazeteci Mehmet Şafak Sarı, konuyu sosyal medya hesabı X'ten "Ne zaman muhalefetin kazandığı bir belediyeye kayyum atansa akabinde tüm dijital hafızası silinip yok ediliyor" sözleri ile paylaştı.