Esenyurt Belediyesi'nden 31 Mart'tan sonra yapılan tüm paylaşımlar silindi

Kaynak: Halktv
Esenyurt Belediyesi'nden 31 Mart'tan sonra yapılan tüm paylaşımlar silindi

Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından Ahmet Özer'in döneminde yapılan tüm paylaşımların silinmesi dikkat çekti.

Dün gece saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanmasının sonrasında Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy belediyeye kayyum olarak atandı.

Can Aksoy Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanmasının ardından belediyenin sosyal medya hesaplarından 31 Mart'tan bu yana yapılan paylaşımların silindiği göze çarptı.

Esenyurt Belediyesi'nde yeni gelişme! Kayyum başkan makama oturup fotoğraf paylaştıEsenyurt Belediyesi'nde yeni gelişme! Kayyum başkan makama oturup fotoğraf paylaştı

Esenyurt Belediyesi'nin 31 Mart 2024'ten bu yana X, Facebook ve Instagram hesabından atılan bütün gönderiler tek tek silindi.

canaksaypaylasim.webp

Esenyurt Belediyesi sosyal medya hesaplarının boşaltıldığını fark eden gazeteci Mehmet Şafak Sarı, konuyu sosyal medya hesabı X'ten "Ne zaman muhalefetin kazandığı bir belediyeye kayyum atansa akabinde tüm dijital hafızası silinip yok ediliyor" sözleri ile paylaştı.

Son Haberler
Galatasaray, GSPara dijital bankacılık uygulamasını tanıttı
Galatasaray, GSPara dijital bankacılık uygulamasını tanıttı
Amazon'un geliri üçüncü çeyrekte beklentileri aştı
Amazon'un geliri üçüncü çeyrekte beklentileri aştı
Restoranda husumetlisini görünce kurşun yağdırdı
Restoranda husumetlisini görünce kurşun yağdırdı
Pakistan Cumhurbaşkanı uçaktan inerken kaza geçirdi
Pakistan Cumhurbaşkanı uçaktan inerken kaza geçirdi
Bakırköy’de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Bakırköy’de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı