Esenyurt Belediyesinden okul bahçelerine oyun alanları

Esenyurt Belediyesi, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde çocukların daha konforlu ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmesi için devlet okullarında kapsamlı bir çalışma yürütürken, okul bahçelerini de baştan sona yeniliyor. Ekipler, okulların bahçelerine oyun grubu kurulumu yaparak, kauçuk zemin çalışması yapıyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki devlet okullarında bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında okul bahçelerine çocuk oyun grupları kurulurken, zeminlerde kauçuk kaplama uygulamaları yapılıyor. Öğrencilerin dinlenme alanlarını daha kullanışlı hale getirmek amacıyla bahçelere banklar yerleştirilirken, yapılan çizgi çalışmalarıyla da oyun alanları görsel olarak renklendiriliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, eğitime yönelik desteklerini sürdüreceklerini ifade ederek, "Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce okullarımızı hem fiziki hem de estetik açıdan daha iyi hale getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Öğrencilerimizin güvenli, sağlıklı ve eğlenceli ortamlarda eğitim görmesini önemsiyoruz. Okullarımız yeni döneme daha modern bir yüzle girmeye hazırlanıyor" dedi.