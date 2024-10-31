Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy ile ilgili flaş detay

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy ile ilgili flaş detay

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Aksoy'un önce İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevlendirildiği daha sonra ise kayyum olarak atandığı öğrenildi.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Özer’in evinde ve Esenyurt Belediyesi’nde arama yapılırken, Başsavcılık’tan yapılan açıklama, konuya ilişkin takibin 10 yıldır sürdüğü belirtilmişti.

Dün akşam saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Özer, tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Özer'in görevine Beyoğlu Kaymakamlığı görevinde bulunan Can Aksoy'un getirildiği belirtildi.

Özer'in dün akşam saatlerinde apar topar İstanbul Vali Yardımcısı yapıldığı, daha sonra ise Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atandığı öğrenildi.

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