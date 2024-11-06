Esenyurt kayyumunun atadığı ilk başkan yardımcısı AKP'li oldu. CHP'li meclis üyeleri içeriye alınmıyor!

Düzenleme: Kaynak: HalkTV
Esenyurt kayyumunun atadığı ilk başkan yardımcısı AKP'li oldu. CHP'li meclis üyeleri içeriye alınmıyor!

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından belediyeye kayyum olarak atanan Can Aksoy, ilk atamasını gerçekleştirdi. Aksoy’un Başkan Yardımcılığı için atadığı Avukat Yusuf Ulutaş’ın, daha önce AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nde aynı görevde bulunması dikkatleri çekti.

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden tutuklanmış ve yerine kayyum olarak Can Aksoy atanmıştı.

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Halk TV'deki habere göre Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcılığı görevine daha önce AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Avukat Yusuf Ulutaş atandı. İlk atamasını gerçekleştiren kayyum Aksoy’un atadığı ismin AKP’li oluşu dikkat çekti.

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CHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ İÇERİYE ALINMADI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasından sonraki günlerde kayyum atanan belediyeye CHP’li Meclis üyeleri alınmadı. Kayyum kararından beri belediyeye alınmayan Meclis Üyeleri ile birlikte bugün CHP Milletvekili Engin Altay da Esenyurt Belediyesi'nin önüne geldi ancak polis müdahalesiyle CHP'li meclis üyeleri belediye binasına yine alınmadı.

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Esenyurt Belediyesi’nin önünde bir araya gelerek içeriye girmek isteyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve meclis üyeleri, polis ekipleri tarafından içeri sokulmazken çevreden "Yuh!" ve "Halkın polisi olun" diye sesler yükseldi.

NE OLMUŞTU?

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçtiğimiz günlerde PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla evine gerçekleştirilen baskınla gözaltına alınmıştı. Özer’in evinde ve Esenyurt Belediyesi’nde arama yapılırken Başsavcılık’tan yapılan açıklama, konuya ilişkin takibin 10 yıldır sürdüğü ifade edilmişti. Daha sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Özer, tutuklanmıştı ve bunun üzerine Esenyurt Belediyesi’ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atanmıştı.

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