Esenyurt olayından sonra DEM Parti'nin kapatılması için başvuru yapıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Esenyurt olayından sonra DEM Parti'nin kapatılması için başvuru yapıldı

Ahmet Özer'in terörle irtibatlı olunduğu iddiasıyla Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum sonrasında Vatan Partisi, DEM Parti'nin kapatılması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partililerle birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret ettikten sonra basına açıklamalarda bulundu.

Bursalı, DEM Parti'nin kapatılması için başvuruda bulunduklarını belirterek, "Bu başvurumuz Türkiye'ye karşı, Türkiye'mizin bütünlüğüne karşı, devletimizin birliğine ve milletimizin bütünlüğüne karşı bizim sorumluluğumuzdur" sözlerini kullandı.

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"DEM PARTİ TÜRKİYE İÇİN BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

DEM Parti'nin "bölücü faaliyetlerin odağında" olduğunu savunan Bursalı şu sözleri kullandı:

"DEM Parti, PKK'nın bir uzantısıdır ve Türkiye'de bölücü faaliyetlerin merkezindedir. DEM Parti'nin lider kadrosu, bu faaliyetlerin merkezindedir. Türkiye, HDP'nin devamı olan DEM Parti'ye daha fazla tahammül edemez. DEM Parti, PKK'nın eli, kolu, dili ve propaganda aracıdır. Aynı zamanda mali kaynak sağlayıcısıdır. DEM Parti, Türkiye için bir milli güvenlik sorunudur"

"DEVLETİN KAYNAKLARININ AKTARILMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Özgür Bursalı, DEM Parti'nin TBMM'de bulunmasını ve Hazine yardımı almasını da reddettiklerini belirterek şunları dile getirdi:

"PKK terör örgütüne DEM Parti aracılığıyla devletin kaynaklarının aktarılmasını kabul etmiyoruz"

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