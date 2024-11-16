Esenyurt polis ekiplerinden genel asayiş uygulaması

Düzenleme: Kaynak: İHA
Esenyurt polis ekiplerinden genel asayiş uygulaması

İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince birçok noktada genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince birçok noktada genel asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken sürücü ve yolculara ise üst araması ve genel bilgi taraması (GBT) kontrolü yapıldı.

İstanbul Esenyurt'ta birçok noktada gece saatlerinde genel asayiş uygulaması yapıldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada denetim noktalarında bulunan ekipler şüpheli görülen araçları durdurarak arama yaptı. Araçlarda bulunan sürücü ve yolculara ise üst araması ile Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapıldı.

Esenyurt polis ekiplerinden genel asayiş uygulaması

Esenyurt polis ekiplerinden genel asayiş uygulaması

Esenyurt polis ekiplerinden genel asayiş uygulaması

Esenyurt polis ekiplerinden genel asayiş uygulaması

Esenyurt polis ekiplerinden genel asayiş uygulaması

Son Haberler
En faydalı ekmek türü bilim araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı
En faydalı ekmek türü bilim araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı
Meteoroloji ilan etti BUDO seferleri iptal etti
BUDO'dan sefer iptalleri
Sahte zeytinyağı üretti satamadan yakalandı
Sahte zeytinyağı üretti satamadan yakalandı
Meteoroloji peş peşe uyardı! Fırtına, sağanak, kar geliyor (16 Kasım 2024)
Meteoroloji peş peşe uyardı! Fırtına, sağanak, kar geliyor (16 Kasım 2024)
Konya tahinin mucize faydaları bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı
Konya tahinin mucize faydaları bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı