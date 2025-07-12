Esenyurt son haliyle dikkat çekti!

Kaynak: İHA
Esenyurt son haliyle dikkat çekti!

Esenyurt Belediyesi, temizlik ekipleriyle sokakları yıkayarak vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik bir yaşam alanı sunuyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçede temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle mahalle gezerek sokakları deterjanlı suyla yıkıyor, biriken toz ve kirleri temizliyor. Özellikle yaz aylarında artan toz ve kötü kokulara karşı yapılan bu çalışmalarla hem çevre kirliliği önleniyor hem de vatandaşlara daha temiz bir yaşam alanı sağlanıyor.

Ekipler, sokak yıkama çalışmalarını düzenli aralıklarla gerçekleştirerek mahalle sakinlerinin temiz bir çevrede yaşamasını sağlıyor.

Belediye yetkilileri, "Daha temiz bir Esenyurt için ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Amacımız hemşehrilerimize hijyenik ve sağlıklı bir çevre sunmak" ifadelerini kullandı.

aw495561-02-001.jpg

aw495561-03-001.jpg

Son Haberler
İddia: Eski Büyükelçi devreye girdi, Galatasaray Osimhen transferini bitirdi
İddia: Eski Büyükelçi devreye girdi, Galatasaray Osimhen transferini bitirdi
MEB, LGS iddiaları için harekete geçti!
MEB, LGS iddiaları için harekete geçti!
Fenerbahçe’de büyük şok! Yönetimin kritik ismi istifa etti
Fenerbahçe’de büyük şok! Yönetimin kritik ismi istifa etti
Otomobille çarpışan traktör devrildi: 2 yaralı
Otomobille çarpışan traktör devrildi: 2 yaralı
Kartepe’de kan bağışı kampanyası
Kartepe’de kan bağışı kampanyası