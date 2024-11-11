Esenyurt soruşturmasını yürüten savcının eşi SPK'ya atandı! Başarır: Soruşturmanın ödülü verildi

CHP'li Ali Mahir Başarır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'in yerleştirilmesine "Esenyurt'a yapılan siyasi operasyonun ödülü Akın Gürlek'e verildi" diyerek tepki gösterdi.

11 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararla Cumhurbaşkanı Erdoğan Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ikinci Başkan olarak Mahmur Sütcü'yü boş olan üyeliklere de Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atadı. SPK üyeliğine Elif Gülşah Gürlek'in atanmasına ise eşi nedeni ile CHP'den eleştiriler geldi.

'ESENYURT OPERASYONUN ÖDÜLÜ AKIN GÜRLEK'E VERİLDİ'

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığı soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'in SPK üyeliğine atanması NA CHP kanadından tepkiler yükseldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, daha önce Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olan Elif Gülşah Gürlek'in SPK'ya atanmasına ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Başarır açıklamasında "Esenyurt'a yapılan siyasi operasyonun ödülü Akın Gürlek'e verildi. Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olan eşi, Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine getirildi. Bu düzen liyakat değil, sadakat düzenidir!" ifadelerini kullandı.