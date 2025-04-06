Esenyurt’a yeni eğitim yatırımı: 24 derslikli okul projesi başlıyor

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde uzun süredir beklenen okul projesi Başkan Vekili Aksoy'un girişimleriyle hayata geçiyor. Mahallenin okul ihtiyacını karşılamak ve eğitimde verimliliği artırmak amacıyla yapımına başlanan bu proje içerisinde öğrencilerin daha kaliteli bir eğitim alabilmesi için laboratuvarlar, spor salonları ve çeşitli sosyal alanlar bulunuyor. Hayırsever bir firmanın desteğiyle yapılan 24 derslikli okul projesi, kısa süre içinde tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulacak.

"EĞİTİMDE VERİMLİLİĞİ ARTIRACAĞIZ"

İlçedeki eğitim kalitesini daha da yükseltmek için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Vekili Can Aksoy, "Bu kapsamda, bir süredir beklemede kalan Barbaros Hayrettin Paşa Mahallemizdeki 24 derslikli okul projemizi hayırsever firmamız Reysaş ile hayata geçiriyoruz. Bayramdan sonra hafriyat almaya tekrar geleceğim. Kısa süre içinde tamamlayacağımız bu proje ile derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltarak, eğitimdeki verimliliği artıracağız. İlçemize, mahallemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi. ​​​​​​​