Esenyurtlu kadınlardan anlamlı etkinlik

Esenyurtlu kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, çizdikleri resimlerle şiddete karşı tepkilerini ortaya koydu.

Esenyurtlu kadınlardan anlamlı etkinlik

Kadına yönelik şiddeti gündemde tutmak ve farkındalık oluşturmak isteyen Esenyurtlu kadınlar, ilginç bir etkinliğe imza attı. Esenyurt Belediyesi ve Mavi Kalem Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte bir araya gelen kadınlar, belediyenin Sanat Atölyesi’nde şiddete karşı tepkilerini resme döktü. Kadınların her türlü şiddete karşı bilinçlenmesi için düzenlenen programda katılımcılar hem resim yaparak farkındalık oluşturdu hem de yaratıcılıklarını ortaya koyarak birlikte keyifli vakit geçirdi.

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“HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞI DURMALIYIZ”

Katılımcılardan Betül Akgün, projenin geniş kitlelere hitap etmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Bu çalışmayı çok beğendim. Kadınların bilinçlendirilmesi için yaygınlaşması gereken bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü şiddete maruz kalan kadınlar var. Sadece kadınlar değil aslında. Can dostlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız hem fiziki hem de psikolojik şiddet görüyor. Bu yüzden böyle etkinlikler daha da arttırılmalı. Daha geniş kitlelere hitap etmeli, mahallelere yayılmalı” dedi.

Bir diğer katılımcı Figen Sefer ise şöyle konuştu:

“Her türlü şiddete karşı durmalıyız. Onu da öncelikle bir arada olursak başarabiliriz. Sayın Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel projelerin içinde bulunuyor. Belediyenin sosyal medya sayfasından görerek bu etkinliğe katılmaya karar verdim. Biz kadınlar hem bir arada olduk hem de sosyalleştik.”

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