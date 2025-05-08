Esenyurt’ta 3 araçlı zincirleme kaza

Kaynak: İHA

D100 Karayolu Esenyurt mevkiinde üç aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı.


Kaza, saat 21.40 sıralarında D100 karayolu Güzelyurt mevkii Büyükçekmece yönünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 MJD 750 plakalı otomobil 34 GPS 034 plakalı araç ile çarpıştıktan sonra takla attı.

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Kazaya karışmamak için direksiyonu kıran 34 MC 0583 plakalı otomobilin sürücüsü refüje çarparak bariyerin üzerine çıktı. Kaza sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinde bulunan iki yaralı çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, E-5 Haramidere'den Büyükçekmece mevkiinde yolun iki şeridi ve yan yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

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