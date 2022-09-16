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38 yaşındaki adam, bisiklete binme bahanesiyle kız çocuğunu istismar etti

İstanbul Esenyurt'ta 8 yaşındaki bir kız çocuğuyla birlikte bisiklete binerek taciz eden H.M.D. (38), polis ekipleri tarafından yakalandı. 

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 12:29
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Esenyurt'ta 38 yaşındaki adam, bisiklete binme bahanesiyle kız çocuğunu istismar etti

38 yaşındaki adam, bisiklete binme bahanesiyle kız çocuğunu istismar etti
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Mevlana Mahallesi'nde 12 Ağustos Pazartesi günü öğle saatlerinde, H.M.D. isimli şüpheli, bisiklet süren 8 yaşındaki E.H.K.'nın yanına geldi. Bisiklete binen şüpheli, çocuğu da ön tarafa binmesi için ikna etti. Şüphelinin bisiklet üzerinde kız çocuğunu taciz ettiğini fark edenler, müdahale etti. 

Şüpheliyi bisikletten kaldıran çevrekiler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi karakola götürdü. Yaşanan taciz anları ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M.D., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Kaynak: DHA

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