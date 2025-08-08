Esenyurt’ta aksiyon filmi gibi kovalamaca! Hırsızın sonu oldu

İstanbul Esenyurt'ta apartmandan televizyon çalan hırsız, sokakta oturan gencin dikkati sayesinde yakalandı. Şüphe üzerine durmasını söylediğinde kaçan hırsızı metrelerce kovalayan Muhammet Çakal, hırsızı sokak ortasında yere yatırarak polislere teslim etti.

19 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Gözaltına alınan Ömer S.'nin ise hırsızlık suçundan aranmasının, bunun dışında ise 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilen hırsızın, Muhammet Çakal ile arasında yaşanan kovalamaca anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

TELEVİZYONU ÇALDI

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Hava almak için kapısının önüne çıkan Muhammet Çakal, sokaktaki bir şahıstan şüphelenerek izlemeye başladı. Bir apartmana giren adam, yaklaşık 10 dakika sonra elinde televizyonla çıktı. Hırsızlık yaptığından şüphelenen genç, şahsa "Dur" dediğinde koşmaya başladı. Çakal ise hırsızı onlarca metre kovaladıktan sonra iki sokak aşağıda yakaladı. Hırsızı yere yatırarak etkisiz hale getiren genç, mahalleliden polisi aramasını istedi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alarak karakola götürdüğünde suç makinesi olduğu öğrenildi. Ömer S. isimli 32 yaşındaki adamın daha önce çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve farklı bir hırsızlık suçundan da aranması olduğu tespit edildi. Suç makinesi emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, hırsız ile Çakal arasında yaşanan kovalamaca anı saniye saniye kameraya yansıdı.

"BU ADAM HIRSIZ, POLİSİ ARAYIN"

Televizyon hırsızını yakalayan mahalle sakini Muhammet Çakal, "Hava almak için kapının önüne çıktım. Birisi dikkatimi çekti, birkaç adım yürüdükten sonra geri dönerek binaya girdi. Şahıstan şüphelendim, hareketlerinden binadan olmadığını anladım. Yaklaşık 10 dakika kadar çıkmasını bekledim. Elinde televizyonla çıktı ve bende arkasından "Dur, dur" diyerek bağırdım. Benim sesimi duyunca ise daha hızlı koşmaya başladı. Ben peşinden gitmeye başlayınca ise televizyonu elinden bırakarak koşmaya başladı. İki sokak aşağıda hırsızı yakaladım, kısa süreli bir arbede yaşandı. Daha sonra etraftakiler "Ne oluyor" diye sorduğunda "Bu adam hırsız, polisi arayın" dedim. Daha sonra polisler geldi ve şahsı teslim ettik. Bu sırada videoya almak geldi aklıma, sosyal medyada sürekli görüyordum. Zaten olumsuz bir durum yoksa silerim diye düşündüm. Hislerime güvendim ve doğruda çıktı" diyerek yaşananları anlattı.