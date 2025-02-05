Esenyurt’ta yürekler ağza geldi! Aynı markete ikinci kez silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Esenyurt’ta yürekler ağza geldi! Aynı markete ikinci kez silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Esenyurt'ta bir markete akşam saatlerinde motosikletli 2 şahıs tarafından ateş açıldı. Olayda market sahibi yaralandı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde aynı markete silahlı bir saldırı daha düzenlenmiş bir müşterinin yaralandığı ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Örnek Mahallesi 1365. Sokak'ta yer alan bir markette yaşandı. İddiaya göre market önüne yaklaşan bir motosiklet üzerindeki kimliği belirsiz iki şahıstan birisi motosiklette beklediği esnada, diğer şahıs motosikletten inerek markete ateş açtı. Ardından 2 şahıs motosiklet ile olay yerinden hızla uzaklaştı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği kimliği öğrenilemeyen market sahibi yaralandı. Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken sağlık ekipleri de yaralanan market sahibine müdahalede bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği markette incelemede bulundu. Saldırı sonrası olay yerinde yaşananlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Aynı markete daha önce de kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla saldırıda bulunulmuş ve olayda markete alışveriş yapmak için giren bir müşteri yaralanmıştı. Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması ve yaşanan saldırı ile ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt’ta aynı markete ikini kez silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Esenyurt’ta aynı markete ikini kez silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Esenyurt’ta aynı markete ikini kez silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

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