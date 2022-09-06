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Binanın asansör boşluğunda erkek cansız bedeni bulundu

Esenyurt'ta kullanılmayan 10 katlı binanın asansör boşluğunda bir erkeğe ait cansız beden bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile asansör boşluğundan çıkarılan cansız beden, polisin incelemesinden sonra morga kaldırıldı. 

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 10:13
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Esenyurt'ta bir binanın asansör boşluğunda erkek cansız bedeni bulundu

Binanın asansör boşluğunda erkek cansız bedeni bulundu
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Olay, saat 20.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2316 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş olan ve kullanılmayan sitede görevli gece bekçisi, 10 katlı binanın asansör boşluğunda hareketsiz yatan kişiyi görünce, durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, çevrede önlem alarak olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Erkek olduğu belirtilen kişi, itfaiyenin çalışması ile asansör boşluğundan çıkarılarak cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, gece bekçisini ifadesini almak üzere polis merkezine götürürken, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı sokaktaki başka bir sitede görev yapan Fevzi Çakmak, "Bu binalar kullanılmıyor. Asansör boşluğuna düşmüş diyorlar, öyle duydum. İtfaiye ekipleri de geldi, onlar çıkarmışlar. Binaların üçü de boş, elektrik ve su yok. Oturan da yok, sadece bekçi kalıyor" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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