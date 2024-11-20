Esenyurt'ta çaldığı motosikleti Avcılar'da bıraktı

Olay, dün sabaha karşı saat 03.40 sıralarında Eseryurt'ta İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibi tarafından evin önüne zincirle bağlanarak park edilen motosikletin yanına, sabaha karşı 2 şüpheli yanaştı. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken diğeri motosikletin yanına giderek birkaç saniye içerisinde kilidi kırdı. Kilidi kıran şüpheli motosikleti iterek götürdü.

ÇALINAN MOTOSİKLET AVCILAR'DA BULUNDU

Motosikletin sahibi ise sabah aracını yerinde göremeyince emniyete başvurdu. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalınan motosiklet gün içerisinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Polislerin şüphelileri yakalamak için çalışması devam ediyor.