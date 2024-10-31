Esenyurt'ta CHP'liler toplandı. Miting başlıyor

Ahmet Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un belediye başkan vekili olarak atanmasının ardından, CHP’liler bugün saat 16.00’da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda toplanma kararı aldı. CHP otobüsünün polis tarafından bir süre ablukaya alınması ve belediye binasının çevresindeki güvenlik önlemleri nedeniyle ilçede gerginlik sürüyor.

CHP’DEN ‘HALKIN İRADESİNE SAHİP ÇIKIYORUZ’ ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşananları “halkın iradesine darbe” olarak değerlendirerek tüm İstanbulluları kararı protesto etmek üzere Esenyurt Meydanı’na davet etti.

CHP’nin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, “Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’in mesnetsiz iddialarla tutuklanmasına karşı halkın iradesine sahip çıkmak için Esenyurt Meydanı’nda buluşuyoruz” ifadelerine yer verildi.

POLİS ENGELLEMESİ VE CHP’LİLERİN TEPKİSİ

Eylem öncesi CHP otobüsünün Esenyurt Meydanı’na girişi polis engeliyle durdurulurken, CHP liderleri ve milletvekilleri bu duruma tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, barikatın kaldırılması için görüşmeler yaparken, kısa süreli arbedeler yaşandı. Belediye binasının çevresindeki polis güvenliği hâlâ devam ediyor.

“ESENYURT’TA İRADENİN ÖNÜNE GEÇİLEMEZ”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt’ta belediye başkanının görevden alınmasını “millet iradesine müdahale” olarak değerlendirerek, “Milletin iradesinin önüne geçilemez” diyerek İstanbulluları Esenyurt Meydanı’nda buluşmaya çağırdı. Özel ise, “Saat 16.00’daki eylemimizi polis engellemek istese de kararlılığımız sürecek” açıklamasını yaptı.

Yaşanan gerilimle ilgili gelişmelerin takip edildiği ve vatandaşların meydanda toplanmaya başladığı bildiriliyor.