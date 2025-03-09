Esenyurt’ta çıkan yangında can pazarı yaşandı! Mahsur kalanlar var

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Esenyurt’ta çıkan yangında can pazarı yaşandı! Mahsur kalanlar var

Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın çıktı. Binanın içerisinde dolan yoğun duman nedeniyle üst katlarda yaşayanlar mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye yardımı ile kurtarılırken, dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi Büyükyonca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı ve ortaya çıkan siyah duman apartmanın içerisine doldu. Yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar camlara çıktılar. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 7 vatandaş, bölgeye sevk edilen ambulanslarda ayakta tedavi gördü.

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Dumandan etkilenen bir kişinin ise hayati tehlikesinin olmadığı ancak tedbiren hastaneye götürüldüğü öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

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