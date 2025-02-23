Esenyurt’ta çöp atma tartışması polisin gelmesiyle sonlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Esenyurt’ta çöp atma tartışması polisin gelmesiyle sonlandı

İstanbul Esenyurt'ta "Çöpleri iş yerimin önüne neden atıyorsun" diyen adam, tepkisini kadının evinin önüne çöp atarak gösterdi.

İstanbul Esenyurt'ta "Çöpleri iş yerimin önüne neden atıyorsun" diyen adam, tepkisini kadının evinin önüne çöp atarak gösterdi. İkili arasında yaşanan tartışma ise polisin müdahalesiyle son buldu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kadın, sokakta çöp kovası olmadığı için çöplerini bir ağacın önüne koydu. Bu duruma sinirlenen bir esnaf ise, "Çöpleri iş yerimin önüne neden atıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Sonrasında ise adam da çöplerini kadının evinin önüne atarak tepki gösterince ikili arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma polisin çağrılmasıyla son bulurken, o anlar ise kameraya yansıdı.

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