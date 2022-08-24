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Çöp atma tartışmasında kan aktı: 3 yaralı

Esenyurt’ta çöp atma meselesi nedeniyle iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:52
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Esenyurt'ta çöp atma tartışmasında kan aktı: 3 yaralı

Çöp atma tartışmasında kan aktı: 3 yaralı
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İHA'nın haberine göre, olay, saat 20.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İki komşu arasında çöp atma meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı. 

Kavga sırasında, taraflardan bazı kişi veya kişiler silahla karşı gruba ateş etti. Açılan ateş sonucu, Mazlum B, Murat B. ve Murat K. silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. 

Ekipler, olayın yaşandığı yerde inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde ele geçirilen boş mermi kovanı ve bazı deliller emniyete götürüldü. Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanılan 2 adet silah ele geçirildi. 

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