Esenyurt’ta dehşet anları! Savaş alanına döndü: Sopalar ve tüfekler konuştu

Kaynak: İHA

Esenyurt’ta yol verme tartışması meydan savaşına döndü. Sopaların havada uçuştuğu, pompalı tüfekle ateş edildiği olayda mahalle karıştı. Güvenlik güçlerin zor anlar yaşadığı olayda kamera o anları saniye saniye görüntüledi.

Esenyurt'ta yol verme tartışması nedeniyle başlayan kavgada mahalle bir anda karıştı. Sopaların havada uçuştuğu kavgada pompalı tüfekle ateş edildi. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Yol verme nedeniyle başlayan tartışma bir anda büyüdü. Tarafların yakınlarının da olaya müdahil olmasıyla mahalle savaş alanına döndü. Taraflar sopalarla birbirine saldırırken, bu sırada pompalı tüfekle ateş edildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis edildi. Kavgada hafif yaralananlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Polis olaya karışan şahısları gözaltına aldı.

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