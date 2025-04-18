Esenyurt’ta dehşet! Genç kız 4’üncü kattan düştü: O anlar kamerada...

Esenyurt'ta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Meryem S. isimli genç kız, 4 katlı binanın en üst katının penceresinden düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI
Binanın girişinde bulunan marketin tentesine çarptıktan sonra yere düşen genç kız, ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Meryem S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, genç kızın penceren düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.