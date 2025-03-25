Esenyurt’ta dehşet! Kadına yumruk atıp taciz etti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Esenyur’ta bir kişi markette tartıştığı kadını bir süre takip etti. Kadın şüphelinin peşinden geldiğini görünce bir binaya sığındı. Şüpheli kadının dışarı çıkması üzerine tekrar harekete geçerek kadına yumruk atıp tacizde bulundu

Olay, 20 Mart Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.T. isimli şüpheli markette tartıştığı E.K.'yi bir süre takip etti. E.T. takip edildiğini fark ederek binaya girerek bir süre saklandı.

Şüphelisi ise, kadının binadan çıkmasını bekledi. Şüphelinin gittiğini düşünen kadın binadan çıktı. Bu sırada saldırganın, kadına önce yumruk attığı ardından da E.T.'yi taciz ettiği öne sürüldü. B.T.'nin binadan çıkan E.K.'yi takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kadının kamera açısından çıktıktan sonra bağırdığı anlar duyuluyor. Diğer yandan ihbar üzerine polis ekiplerinin gözaltına aldığı B.T., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Esenyurt’ta dehşet! Kadına yumruk atıp taciz etti

Esenyurt’ta dehşet! Kadına yumruk atıp taciz etti

Esenyurt’ta dehşet! Kadına yumruk atıp taciz etti

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