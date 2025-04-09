Esenyurt’ta dumanlar arasında can pazarı: Demir parmaklıklar kesildi

Yangın, sabah saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın girişindeki lokantanın bodrumunda çıktı. Kapalı olan lokantanın bacasından çıkan yoğun dumanı fark edenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Lokantanın alt katında uyuyan ve dumandan etkilenen iki işçi çevredekilerin demir parmaklık kesmesiyle kurtarıldı. İhbar üzerine Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nden sevk edildi.

Lokantanın kepenklerini keserek içeri giren itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken iki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.