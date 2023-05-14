Esenyurt’ta engelli ve yaşlılar sandıklara taşındı

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki engelli ve 65 yaş ve üzeri hasta vatandaşların oy kullanacakları okullara ulaşımını sağladı. Ambulans ve asansörlü engelli araçlarıyla sandık başına getirilen vatandaşlar, oylarını rahatlıkla kullandı.

Esenyurt’ta engelli ve yaşlılar sandıklara taşındı

Esenyurt Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde engelli ve yatalak hastaların vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için seferber oldu. Ambulans, hasta nakil aracı ve asansörlü engelli araçlarıyla okullara getirilen vatandaşlar, oylarını kullandı. Belediye bünyesindeki 60 sağlık personelinin görev aldığı bu hizmetle, nakil araçlarıyla önceden başvuru yapan 348 vatandaşa ulaşım imkânı sağlandı. Engelli ve yaşlılar için tüm imkânları seferber eden ekipler, oy kullanma işlemlerini tamamlayan vatandaşları evlerine bıraktı.

“348 VATANDAŞIMIZA HİZMET VERDİK”

Engelli ve yaşlı vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabilmesi için tüm sağlık personellerinin gün boyu hizmet verdiğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Halil İbrahim Çalış, şöyle konuştu:

“Seçim sürecinde vatandaşlarımızın oylarını kullanabilmeleri için bir koordinasyon merkezi oluşturduk. Bu merkezimizde 7 ambulans, 3 asansörlü engelli aracı ve 13 tane hasta nakil aracımızla sabah 07.00 saatlerinden itibaren hizmet vermeye başladık. Bugün 348 vatandaşımıza hizmet verdik. Evlerinden alıp oy kullanmaya götürdüğümüz vatandaşlarımızı tekrar evlerine bıraktık.”

“BU HİZMET OLMASA OY KULLANAMAZDIM”

Aldığı hizmetten dolayı Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür eden Ömer Arslan, “Çok memnunum. Bu hizmet olmasa oy kullanmaya gidemezdim. Allah razı olsun. Ben Kemal Bey’den çok memnunum. Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Sibel Güngör ise “Allah razı olsun. Verdiği hizmetler dört dörtlük. Yaşlılarımıza, engelli insanlarımıza yardım ediyorlar. Belediyenin tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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