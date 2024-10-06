Esenyurt'ta facianın eşiğinden dönüldü! Rojda Şenses konserinde stant çöktü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Esenyurt'ta facianın eşiğinden dönüldü! Rojda Şenses konserinde stant çöktü

Esenyurt Meydanı'nda dün gerçekleştirilen şarkıcı Rojda Şenses konserini izlemek isteyen vatandaşların, kurulan standın üzerine çıkmasıyla stant çöktü.

Esenyurt Meydanı'nda dün gerçekleştirilen şarkıcı Rojda Şenses konserini izlemek isteyen vatandaşların, kurulan standın üzerine çıkmasıyla stant çöktü. O sırada standın sahibi ise vatandaşlara saldırdı. Kısa süre içerisinde taraflar dağılırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, dün akşam Esenyurt Meydanı'nda gerçekleştirilen şarkıcı Rojda Şenses konserinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, konser için meydana akın eden vatandaşlardan bazıları konseri seyredebilmek için kurulan stantların üzerine çıkmak istedi.

Onlarca vatandaşın üzerine çıktığı stantlar ağırlığı kaldıramayınca çöktü. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmazken, standının çöktüğünü gören stant sahibi vatandaşlara saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile olay büyümeden yatıştırıldı.

Vatandaşların düştüğü ve stant sahibinin çevredekilere saldırdığı o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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