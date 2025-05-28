Esenyurt’ta filmleri aratmayan kovalamaca! ‘Dur’ ihtarına uymadı, Çınar Mahallesi ayağa kalktı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul Esenyurt’ta akşam filmleri aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Çınar Mahallesi'nde polisin “dur” ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan şüpheli, nefes kesen takip sonucu yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Çınar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur denetimleri sırasında şüpheli buldukları otomobile durması için işaret verdi.

Şüpheli sürücü, polisin “dur” uyarısına aldırmayıp kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü sürücü, sokak aralarında kaçışını sürdürdü.

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Kaçarken yayaların ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan şüpheli, heyecanlı bir kovalamacanın ardından yakalandı.

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KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASINDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polisten kaçarken bazı araçlara çarparak hasara neden olan şüpheli sürücünün, polis sorgusunda T.T. olduğu anlaşıldı. 8 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T.’ye 116 bin lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan T.T.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Esenyurt’ta filmleri aratmayan kovalamaca! ‘Dur’ ihtarına uymadı, Çınar Mahallesi ayağa kalktı

Esenyurt’ta filmleri aratmayan kovalamaca! ‘Dur’ ihtarına uymadı, Çınar Mahallesi ayağa kalktı

Esenyurt’ta filmleri aratmayan kovalamaca! ‘Dur’ ihtarına uymadı, Çınar Mahallesi ayağa kalktı

Esenyurt’ta filmleri aratmayan kovalamaca! ‘Dur’ ihtarına uymadı, Çınar Mahallesi ayağa kalktı

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