Esenyurt’ta filmleri aratmayan kovalamaca! ‘Dur’ ihtarına uymadı, Çınar Mahallesi ayağa kalktı

Olay, akşam saatlerinde Çınar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur denetimleri sırasında şüpheli buldukları otomobile durması için işaret verdi.

Şüpheli sürücü, polisin “dur” uyarısına aldırmayıp kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü sürücü, sokak aralarında kaçışını sürdürdü.

Kaçarken yayaların ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan şüpheli, heyecanlı bir kovalamacanın ardından yakalandı.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASINDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polisten kaçarken bazı araçlara çarparak hasara neden olan şüpheli sürücünün, polis sorgusunda T.T. olduğu anlaşıldı. 8 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T.’ye 116 bin lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan T.T.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.