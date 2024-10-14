Esenyurt'ta genç kadına dehşeti yaşattı. Saçlarından tutup zorla araca bindirmeye çalıştı

Esenyurt'ta meydana gelen olay kadına şiddet olayı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir adamın kadını zorla arabaya bindirmeye çalıştığı görüntüler çevredeki vatandaşlarca anbean kaydedildi.

Esenyurt'ta sokak ortasında iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma​ çıktı.

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KADININ SAÇLARINDAN TUTUP ZORLA ARACA BİNDİRMEYE ÇALIŞTI

Sinirden çılgına dönen adam, tartıştığı kadına şiddet​ uygulamaya başladı. Saçlarından tuttuğu kadını zorla araca bindirmeye çalışan adam, kadın​ direnince daha da sinirlendi.

Yol ortasında yaşanan olay çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağdı.