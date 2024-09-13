Esenyurt'ta geniş çaplı denetim! Aranan 4 şahıs yakalandı

Asayişin korunması ve tütün depolarının zararlarının önlenmesine yönelik düzenlenen bu operasyonda, 4 aranan şahıs yakalanırken, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Tütün ve tütün ürünlerine yönelik yapılan uygulamalarda 8 kişiye toplam 7 bin 816 lira idari para cezası kesildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Mahallesi'nde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında, 5 sabit konumda ve seyir halindeki 30 ekip ile yapılan incelemelerde, toplam 620 kişi, 266 araç ve 110 motosiklet arandı. Durdurulan araçlarda yapılan ayrıntılı aramalar sırasında, araçtaki kişilerin kimlikleri Genel Bilgi Taraması (GBT) sistemi ile sorgulandı. Bu kapsamlı denetimlerde, listelenen 4 kişi yakalanırken kaçak, entegrasyona sokulmuş 2 bin 135 puro, 370 adet cinsel güç artırıcı ilaç, 90 adet mentol, 30 adet cinsel gücü artırıcı bal, 24 adet geciktirici ilaç, 48 adet kadın parfümü, 5 adet kutu çaresiz ve bir miktar miktarı madde ele geçirildi.

Tütün ürünleriyle ilgili denetimler sırasında ise 5 kafe, 6 kıraathane, 5 tütün ve tütün ürünleri satan işletme, 3 tekel bayii, 4 lokanta ve restoran incelendi. Bu denetimlerde toplamda 8 kişiye 7 bin 816 lira idari para cezası verildi. Ayrıca trafik kontrollerinde de ülkelerine 24 bin 694 lira para cezası veriliyor. İlçe genelindeki büyümenin bu tür denetimlerin günleri artarak devam edeceği bildirildi.