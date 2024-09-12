Esenyurt’ta güpegündüz uyuşturucu ticareti

Esenyurt'un Saadetdere Mahallesi'nde, bir motosikletli şüpheli güpegündüz uyuşturucu ticareti yaparken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Narko Tim ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak üzerinde ve evinde arama yaptı.

Olay, dün öğle saatlerinde 7'inci Sokak'ta meydana geldi. Muhammet A. isimli şüpheli, sokakta uyuşturucu satışı yaparken bir vatandaş tarafından görüntülendi. Vatandaşın, görüntüleri polisle paylaşarak ihbarda bulunması üzerine Asayiş Büro Narko Tim ekipleri, videonun çekildiği sokağı gözlem altına aldı. Şüpheli Muhammet A., sokakta durduruldu ve yapılan aramada üzerinde paketlenmiş halde 3 adet 2.75 gram ağırlığında eroin maddesi bulundu.

Şüphelinin yaşadığı çatı katında yapılan aramada ise, paketlenmiş halde toplamda 5 adet 12,87 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 5 bin 960 lira nakit para ve bir adet cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca, görüntülerde uyuşturucu satın alan kişiler de tespit edildi. Bu kişilerin Berk I. ve Nur P. K. olduğu belirlendi ve her ikisi de gözaltına alındı.

Muhammet A.'ya, Türk Ceza Kanunu'nun 88'inci maddesi uyarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan işlem yapılırken, Nur P. K. ve Berk I.'ya ise Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında "Uyuşturucu Madde Kullanımı" suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerin güpegündüz sokak ortasında yaptıkları uyuşturucu ticareti, çevredeki bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.