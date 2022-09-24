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Hırsızlık iddiasıyla kurşun yağdırdı

Esenyurt'ta büfe sahibi olan Ahmet A., büfesinde hırsızlık yaptığından şüphelendiği Efe Ş. (17) ile Yiğit K.'yı (19) silahla vurdu. Ahmet A. polis ekiplerince yakalanırken olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 12:54
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Esenyurt'ta hırsızlık iddiasıyla kurşun yağdırdı

Hırsızlık iddiasıyla kurşun yağdırdı
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Olay, Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Efe Ş., Ahmet A.'nın işlettiği büfeye gitti. Burada bir süre ürünleri inceleyen Efe Ş., reyondaki bir kutu tütün kağıdını eline aldı. Bir süre kutuyu elinde tutan Efe Ş. daha sonra kutuyu cebine koydu. O sırada Efe Ş.'nin arkadaşı Yiğit K. da büfeye geldi.

Büfe sahibi Ahmet A., 2 kişiden şüphelendi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Dışarı çıkan  Efe Ş. ve Yiğit K.'nın arkasından giden Ahmet A., burada da tartışmaya devam etti.  Geri dönen Ahmet A., büfeden ruhsatsız silahını aldı. Daha sonra  Efe Ş. ve Yiğit K.'ya kurşun yağdırdı. İki kişiyi bacaklarından vuran Ahmet A., daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis Ahmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ahmet A., olayda kullandığı silahla birlikte Başakşehir'de yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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