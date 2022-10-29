29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esenyurt'ta ilginç kaza. otomobilin çarptığı site kapısı kaldırımdakileri yaraladı

Esenyurt'ta ilginç kaza. otomobilin çarptığı site kapısı kaldırımdakileri yaraladı

İstanbul Esenyurt'tda otomobil site kapısına çarptı. İşte o kapı sitenin önünden geçenleri yaraladı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 10:22
Takip Et

Esenyurt'ta ilginç kaza. otomobilin çarptığı site kapısı kaldırımdakileri yaraladı

Esenyurt'ta ilginç kaza. otomobilin çarptığı site kapısı kaldırımdakileri yaraladı
+
Aa
-

Esenyurt'ta otomobil bir sitenin sürgülü demir kapısına çarptı. Yerinden çıkan demir kapı yoldaki 3 kişiye çarparak yaraladı. Sürücü olay yerinde plakasını düşürdüğü otomobille kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 21.45 sıralarında Esenyurt Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 RE 2336  plakalı otomobil, hızla oto galericiler sitesinin sürgülü demir kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yerinden çıkan demir kapı, o sırada kaldırımda yürüyen Nurhan Mat, Melis Öztürk ve kimliği öğrenilemeyen bir kişiye çarparak savurdu. Çarpmanın etkisiyle savrulan 3 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Sürücünün olay yerinde plakasını düşürdüğü otomobiliyle kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
1
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
2
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
3
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
4
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
5
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
6
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
7
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde icradan satılık dubleks mesken
﻿Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde icradan satılık dubleks mesken
﻿Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde icradan satılık dubleks mesken
﻿İran: Ukrayna ile aracısız görüşmeye hazırız
﻿İran: Ukrayna ile aracısız görüşmeye hazırız
﻿İran: Ukrayna ile aracısız görüşmeye hazırız
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık asma katlı dükkan
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık asma katlı dükkan
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık asma katlı dükkan
﻿Kayseri Kocasinan’da icradan satılık daire
﻿Kayseri Kocasinan’da icradan satılık daire
﻿Kayseri Kocasinan’da icradan satılık daire
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.