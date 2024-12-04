Esenyurt'ta istismara uğrayan çocuk hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Esenyurt'ta 22 yaşındaki M.Ö tarafından alıkonulan 15 yaşındaki İ.S.Y'nin cinsel istismara uğradığı iddia edilmişti. Polisin eve gelmesiyle önce yanında tuttuğu İ.S.Y.'yi vurup ardından kendi kafasına ateş etmişti. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören İ.S.Y. bugün hayatını kaybetti.

İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giden Y.K.O. (15) yanındaki arkadaşının bir kişi tarafından alıkonulduğunu ihbar etti.

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Ekiplerin, ihbarda verilen 5 katlı binanın en üst katındaki daireye operasyon düzenlediği sırada içerideki şüpheli M.Ö. tarafından silahla ateş açıldı.

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Polis memuru N.Y. ağır yaralandı. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Sağlık ekipleri yaralı polis N.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu sırada olay yerine gelen takviye polis ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, özel harekat polisleri de daireye operasyon düzenledi.

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Eve giren özel harekat polis, polise ateş açan M.Ö ile evde zorla tuttuğu İ.S.Y.'yi yaralı halde buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, şüpheli M.Ö. ile evde tutulan İ.S.Y.'ye ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. İ.S.Y. bugün hastanede hayatını kaybetti.

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